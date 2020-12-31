فرقاطة إيطالية تنضم للأسطول المصري

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الجيش المصري وصول الفرقاطة الأولى من طراز «فریم بيرجامینی»، التي تم بناؤها بشركة «فينكانتييرى» الإيطالية، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وقالت مصادر لـ«الاتحاد»: إن وفداً عسكرياً مصرياً من أكثر من 100 فرد من البحرية المصرية كان قد وصل لمدينة لاسبيتسيا الإيطالية، في إطار برنامج التدريب لطواقم الفرقاطة، وهم من أبحروا بها من إيطاليا للإسكندرية. والفرقاطة، التي أطلق عليها اسم «الجلالة» واحدة من فرقاطتين من طراز «فريم» تعاقد عليهما مصر وإيطاليا.وقال الفريق أحمد خال، قائد القوات البحرية المصرية: إن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري وتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية.