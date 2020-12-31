عون يدعو اللبنانيين لمواجهة التحديات بعزم وتصميم

بيروت (وكالات)

دعا الرئيس ميشيل عون، أمس، اللبنانيين إلى مواجهة التحديات في العام الجديد بإرادة وعزم وتصميم، والالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.

وشدد عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس، على ضرورة «العمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يجتازها لبنان، لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت».

وأشار إلى أن «مثل هذه المعالجة تستوجب وجود حكومة فاعلة يؤمل ألا يتأخر تشكيلها أكثر مما حصل حتى الآن».

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8300 ليرة لبنانية، إضافةً إلى التحديات الصحية مع ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا».