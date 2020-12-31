بريطانيا تبدأ العام الجديد خارج الاتحاد الأوروبي

لندن (أ ف ب)

تكرّس الانفصال التام بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد نصف قرن من التكامل وأربع سنوات ونصف السنة من المفاوضات الشاقة، عقب قرار الانسحاب البريطاني، لتبدأ بريطانياً فصلاً جديداً من تاريخها في ظل أزمة عميقة، وتبدأ العام الجديد خارج الاتحاد الأوروبي.

وعند منتصف ليل أمس في بروكسل، وعلى وقع ساعة «بيج بن» أصبح «بريكست» واقعاً بمفعول كامل، بعدما خرجت لندن رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، لكنها اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف تبعات هذا القرار.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأول، على أن «مصير هذا البلد العظيم بات بين أيدينا». وتابع: «إنها بداية جديدة لتاريخ» المملكة المتحدة.