إحباط محاولة ترامب تقديم إعانة ألفي دولار للمواطن

واشنطن (وكالات)

عرقل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، مسعى من جانب الرئيس دونالد ترامب لرفع قيمة إعانة للأميركيين لتخفيف أثر جائحة كورونا، رافضاً إدراج تصويت عاجل في جدول أعمال المجلس على مشروع قانون لرفع الإعانة المقررة من 600 دولار إلى 2000 دولار للفرد.

وقال ماكونيل في مجلس الشيوخ: إن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ويسعى لتلبية مطلب الجمهوري ترامب رفع قيمة الإعانة، «ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعاً في مجلس الشيوخ».

ويسيطر ماكونيل على جدول أعمال مجلس الشيوخ، وهو يعارض زيادة الإعانة. وكان قد طرح مشروع قانون بديلاً يجمع بين الإعانة بواقع ألفي دولار وبنود غير مقبولة بالنسبة للديمقراطيين الذين قد يعرقلون إقراره.

ومع أداء كونجرس جديد اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل، يبدو من المؤكد إحباط الجهود لزيادة الإعانة عن الستمئة دولار التي وافق عليها الكونجرس بالفعل.

وقال ماكونيل: «مجلس الشيوخ لن يخضع لضغوط لدفعه للتعجل بوضع مزيد من الأموال المقترَضة بين أيدي أصدقاء الديمقراطيين الأثرياء، ممن ليسوا بحاجة للمساعدة».

ويؤكد الديمقراطيون أن الإعانة مخصصة لأناس هم في أمس الحاجة إليها، في مواجهة أزمة صحية أودت بحياة ما يقرب من 340 ألفاً في الولايات المتحدة، لكن ماكونيل شكاً من أن الإعانات لا تهدف لمساعدة المحتاجين.

وقال السناتور الديمقراطي جاري بيترز لشبكة «سي إن إن»: «دعوا الرفاق يصوتون.. ميتش ماكونيل بإمكانه فعل ذلك، وهو ببساطة لا يرغب في ذلك والشعب الأميركي سيتضرر».

وكثف ترامب من ضغوطه على رفاقه الجمهوريين كي يدعموا الإعانة الأكبر حجماً، وذلك في سلسلة من التغريدات في الأيام الأخيرة. وكتب على «تويتر»: «2000 دولار بأسرع ما يكون!».