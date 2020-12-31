"الصحة العالمية" تجيز استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" ضد كورونا

منحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أول موافقة طارئة لها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريانجيلا سيماو المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية، في بيان "هذه خطوة إيجابية جداً لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وطور اللقاح من قبل شركتي "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

كانت العديد من الدول قد منحت موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح.

وبريطانيا هي أول دولة في العالم تجيز لقاح "فايزر-بيونتك" ضد كورونا وبدأت حملة تطعيم شاملة باستخدامه في شهر ديسمبر الماضي.

وأسفر الفيروس عن أكثر من 1,8 مليون وفاة في العالم من أصل أكثر من 82 مليون إصابة، وفق حصيلة تستند إلى الأرقام الرسمية أعدت الخميس.