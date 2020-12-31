كورونا يمنع احتفال رأس السنة في «تايمز سكوير» بنيويورك

أغلقت سلطات نيويورك ساحة «تايمز سكوير» الشهيرة وسط المدينة، اليوم الخميس، أمام الجمهور بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

ولم يسمح سوى لمجموعة قليلة من المدعوين بمتابعة العد التنازلي، لإسقاط كرة ليلة رأس السنة في الميدان، حضوريا.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إن على الجميع البقاء في منازلهم ومشاهدة الاحتفالات في هذه الساحة من خلال قنوات التلفزيون، في حين قلصت العشرات من الاحتفالات في أنحاء الولايات المتحدة على نحو مماثل أو حولت بالكامل لتكون عبر الإنترنت.

وعادة ما يملأ عشرات الآلاف من المتفرجين المناطق المحيطة بساحة «تايمز سكوير»، ويقفون لساعات في البرد القارس لمتابعة احتفالات ليلة رأس السنة، وهم يتابعون تلك الكرة البلورية تهبط ببطء عند الثواني الأخيرة من العام المنصرم.

إلا أن الشرطة لن تسمح هذا العام سوى لبضعة عشرات بأن يكونوا موجودين، مع الالتزام بوضع الكمامة وفحص الجميع للتأكد من عدم إصابة أي أحد بارتفاع في درجة الحرارة.

وتوفي أكثر من 25 ألفا من سكان نيويورك هذا العام نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، بينما كانت المدينة تكافح في الربيع الماضي لمواجهة الموجة الأولى من تفشي الوباء.