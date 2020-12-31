سجن شخصيات مدنية في مالي لاتهامها بمحاولة انقلاب

وجه القضاء المالي، اليوم الخميس، التهمة إلى ست شخصيات مدنية وأودع خمسة منهم السجن على ارتباط بمحاولة انقلاب أعلنتها السلطات.

ومن بين المتهمين رئيس وزراء سابق ومقدم برامج إذاعية.

وأطاح انقلاب عسكري بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.

وأعلنت النيابة العامة في العاصمة المالية باماكو، في بيان اليوم، فتح تحقيق قضائي بحق ستة أشخاص بينهم آخر رئيس وزراء قبل الانقلاب بوبو سيسي بتهمة "التآمر على الحكومة وتشكيل عصابة أشرار والإساءة إلى شخص رئيس الدولة المالية والتواطؤ".

وأمر القاضي بحبس المتهمين باستثناء بوبو سيسي الذي "بقي متواريا"، بحسب النيابة العامة.

وتحدثت النيابة العامة عن وقائع تمت بحسبها "الإساءة إلى الأمن الداخلي للدولة" مع "مؤشرات خطيرة ومتقاطعة" إلى وجود "مخطط إجرامي" و"أعمال تخريب" ضد مبادرات اتخذتها السلطات الانتقالية التي أقيمت بعد الانقلاب.

وتفادت النيابة العامة التحدث عن انقلاب، لكن مجموعة المحامين التي تتولى الدفاع عن المتهمين أشارت في بيان إلى أن الاتهامات وجهت فعلا بشأن "وقائع محاولة انقلاب".