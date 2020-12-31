البرتغال تحصي زيادة يومية قياسية لإصابات كورونا

سجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت 7627 حالة اليوم الخميس.

يأتي ذلك فيما تستعد البلاد لاحتفالات هادئة بليلة رأس السنة الجديدة بعد فرض حظر التجول ،ومنع السفر بين المدن.

وسجلت البرتغال 413678 إصابة و6906 وفيات بالفيروس حتى الآن.

وخففت السلطات قيود مكافحة الجائحة في فترة عيد الميلاد، لكنها فرضتها مجددا عشية العام الجديد، حيث فرضت حظراً على السفر الداخلي والتجمعات العامة وحظرا للتجول في الحادية عشرة مساء اليوم وحظراً للتجول في الواحدة مساء بين الأول والثالث من يناير 2021.

وزادت الحالات على نحو مفاجئ لتسجل 6049 أمس الأربعاء من 3336 يوم الثلاثاء. لكن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا قال إنه من السابق لأوانه القول إن هذا كان نتيجة تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد.