بوتين يدعو الروس لتوحيد الصفوف في مواجهة وباء كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الروس إلى «توحيد صفوفهم» في خضم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، بمناسبة حلول العام الجديد، «اليوم، من المهم للغاية أن تؤمنوا بأنفسكم ولا تنحنوا أمام الصعوبات للحفاظ على وحدة صفوفنا. إنه أساس نجاحنا في المستقبل».

وتابع «للأسف، لم نقض على الوباء بشكل كامل بعد. تستمر المعركة بلا هوادة. الأطباء والممرضون والمسعفون يواصلون عملهم بشجاعة».

وأشار بوتين إلى أنه «مقتنع» بأن الروس «سيتغلبون على كل شيء» وسيعودون إلى «الحياة الطبيعية» وسيواصلون «التغلب على مشكلات» هذا العقد الجديد.

وقالت السلطات، اليوم الخميس، إن حصيلة وفيات كورونا في البلاد بلغت 57019 حالة.

وتقوم روسيا، منذ بداية ديسمبر الجاري، بحملة تطعيم جماعية للسكان ضد فيروس كورونا المستجد.