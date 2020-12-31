بابا الفاتيكان يغيب عن قداس رأس السنة لأسباب صحية

قال الفاتيكان، اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس لن يقود قداسين مقررين في رأس السنة لأسباب صحية.

ولن يقود البابا قداس ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بسبب ألم في ساقه اليمنى ناتج عن تدهور إصابته بمرض عرق النسا.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يغيب فيها البابا فرنسيس، الذي أتم 84 عاما هذا الشهر، عن مناسبة دينية كبرى لأسباب صحية منذ توليه البابوية في 2013.

يرأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري صلاة الغروب التي تقام عشية آخر أيام العام مساء اليوم الخميس.

كما يغيب البابا عن قداس غد الجمعة، الذي يوافق يوم السلام العالمي في الكنيسة الكاثوليكية. وسيقود القداس الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان.

ويتعين على من يقود الصلاتين أن يكون واقفا معظم الوقت أثناء أداء المراسم.

وقال الفاتيكان إن البابا سيرأس صلاة منتصف النهار غدا الجمعة كما كان مقررا.

ونظرا للقيود المفروضة في إيطاليا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ستقام الصلاة والقداس من مذبح ثانوي في كاتدرائية القديس بطرس بحضور نحو مئتي شخص فقط بدلا من عشرة آلاف تتسع لهم الكاتدرائية.