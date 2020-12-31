البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 7.62 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 62ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو اليوم الخميس، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 193 ألفا و875 حالة وفاة. وتعافى 81ر6 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر الآن نحو 44 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.