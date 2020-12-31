إيران تسجل 128 وفاة و 6390 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 128 حالة وفاة و 6390 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و225 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و 223 حالة.



