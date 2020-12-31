إسرائيل تسجل 5253 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 5253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية في مؤشر لاستمرار ارتفاع الإصابات لأعلى معدل يومي قياسي يتجاوز حاجز الـ 5 آلاف إصابة.. فيما بلغ إجمالي الوفيات 3314 حالة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس الماضي.

ومع استمرار انتشار الفيروس رغم الإغلاق الشامل المفروض ، تستمر المستشفيات باستقبال المصابين ،حيث يرقد في أقسام كورونا 1093 مصاباً بينهم 639 بحالة خطيرة و165 مصاباً تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

و تواصل وزارة الصحة الاسرائيلية حملة التطعيم ضد لفيروس و تلقى نحو 800 ألف شخص اللقاح ، و سيتم تعليق حملة التطعيم الشهر المقبل لأسبوعين لحين وصول المزيد من شحنات لقاح فايزر مطلع فبراير المقبل.