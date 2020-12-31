طوكيو ترصد أكثر من 1000 إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى

نقلت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" عن حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، القول إن العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا في العاصمة، قد تجاوز الـ1000 حالة وهو ما يعد رقما قياسيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الخميس، بأن الرقم القياسي الجديد يتم تسجيله لأول مرة في طوكيو منذ بدء ظهور الوباء المسبب لمرض (كوفيد19-) هناك.

وأعلنت اليايان تسجيل 3856 حالة إصابة جديدة بالفيروس و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 231 ألفا و271 حالة، والوفيات إلى 3243 حالة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".