مصر تسجل 1411 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة ارتفاعا من 1333 إصابة و54 وفاة يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها و7576 حالة وفاة".