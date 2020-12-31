إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.19 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 82.19 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و796 ألفا و307 حالات وفاة وفق إحصاء لـ" رويترز" .

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.