الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً يومياً لوفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3,900 وفيات بكوفيد-19 الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.

وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3,927 شخصا بسبب فيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية قبل الساعة 8,30 مساء (01,30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.



