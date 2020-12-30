البرلمان الليبي يدعو إلى خروج القوات الأجنبية من البلاد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه التحديات يجب أن يتولاها المجلس الرئاسي الجديد والذي عليه مهام محددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أثناء المرحلة الانتقالية.

وجدد رئيس البرلمان الليبي في كلمة له، أمس، التزامه والتزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، مؤكداً التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا.

وأشار صالح لاختياره مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، لافتاً إلى أن المسار السياسي ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي تم اختيارها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث، وذلك بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها، بالإضافة للمسار العسكري «5+5» الذي ينتهي بوقف إطلاق النار لضبط الأوضاع العسكرية والأمنية والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى أن الهدف من المسار العسكري كان ولا يزال وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين، وهو ما تحقق فعليا، مشدداً على أهمية حماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي وضرورة اعتماد مساراً دستورياً يعيد الحق الليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة ودون إملاءات وطبقاً لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب الليبي، بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حدة، والاكتفاء في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأشار صالح إلى أن المسار الاقتصادي يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج، وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد، لافتاً إلى أن ملامح هذا الإنجاز ستتحقق مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.

وأوضح أن الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماماً مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعاً دمويا، مؤكداً أنه من غير الممكن إنجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عددياً، خاصة أن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ودون خضوع لإرادة إقليم آخر ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث في قائمة الآليات المقترحة في منتدى الحوار السياسي برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كافة الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض، مجدداً التأكيد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وترسيخ مبدأ الأقاليم الثلاثة، وتوفير كافة متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر، وهو ما يستوجب بناء قيادة سياسية موحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت.

وشدد صالح على أن أخطر ما يهدد مسارات التسوية اليوم هي محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن إرادتهم الحرة في خدمة إقليمهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.

ودعا رئيس البرلمان الليبي إلى ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزيف الدم، داعياً المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والدول الداعمة للحل السياسي إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم المنشودة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن التحشيد العسكري التركي غرب ليبيا رسالة من أنقرة للأطراف الإقليمية والدولية بأنها مستمرة في مشروعها التوسعي الأراضي الليبية، مؤكداً أن الجانب التركي يسعى لإفشال الحوار السياسي كونه يدرك أن تفعيل الحل يعني خروج حليفهم فايز السراج من المشهد، لافتاً إلى أن الاتفاقات الموقعة بين الأخيرة وأنقرة، وخاصة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية ستكون في مهب الريح مع انتخاب أجسام تشريعية وتنفيذية جديدة.

وأكد الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم رغبة الليبيين في وجود أي قوات تركية في ليبيا، موضحاً أن هناك محاولات تركية لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا، موضحاً أن تركيا لا تريد الأمن والاستقرار في ليبيا لأن ذلك يعني خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأعرب عضو مجلس النواب الليبي عن أمله في نجاح البعثة الأممية في ليبيا بتفعيل الحل السياسي والوصول لحل كامل للأزمة، مؤكداً رغبة مجلس البرلمان في تشكيل حكومة موحدة في البلاد تجهز للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، محذراً من تعاظم الانقسامات بين أعضاء منتدى الحوار السياسي في ظل تدفق المال السياسي الفاسد.