تشكيل لجنة تحقيق يمنية في تفجيرات مطار عدن

الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تفجيرات مطار عدن الدولي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن، بالتنسيق مع التحالف العربي.

وأكد هادي في تصريحاته «أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب». ووجه هادي الحكومة بالعمل بوتيرة عالية من عدن والوقوف على احتياجات المواطن، وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد ميليشيات الحوثي وانقلابها.

وأشار إلى أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفا واحدا، لمواجهة كافة التحديات من أجل الوصول بالبلد إلى آفاق رحبة يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

كما شدد الرئيس اليمني خلال اتصال مع محافظ عدن على ضرورة توحيد جهود الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة وكافة القوى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات والتصدي للمخططات الإجرامية في هذه المرحلة الراهنة واستكمال تنفيذ خطوات اتفاق الرياض.

وأكد أهمية التعاون والتكاتف والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع بما يهدف لتحسين الأوضاع العامة، وتعزيز اليقظة الأمنية ومواصلة جهود حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى خلق زعزعة وفوضى تستهدف الحالة الأمنية في عدن وبقية المحافظات، مجدداً دعمه لجهود الجميع بما يحقق تطلعات الشعب اليمني وأهدافه المنشودة.

بدوره، كتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في تغريدة «نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة الموقتة عدن والجميع بخير». وأكد عبد الملك أن «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا»، مضيفاً «لن يزيدنا ذلك إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار».

بينما اتهم وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدة ميليشيات الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم. وأوضح الإرياني «نؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران على مطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين».

تحويل مسار الرحلات الجوية إلى سيئون

حولت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مسار رحلاتها الجوية القادمة والمغادرة إلى ومن مطار عدن الدولي، إلى مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد. وأفادت مصادر ملاحية بأن تحويل مسار الرحلات من مطار عدن، جاء تحسباً لأي مخاطر محتملة، في أعقاب هجوم إرهابي استهدف المطار لحظة وصول الحكومة الجديدة.