المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

أبوظبي (وام)

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له: إن المجلس العالمي للتسامح والسلام وباسم كافة أعضائه وشركائه حول العالم يدينون مثل هذا العمل الإرهابي المروع، والذي يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني والأبرياء والمدنيين، والذي يوضح بشدة نية الجانب الحوثي الذي يستمر في تأجيج الأوضاع وتقويض عملية السلام والوقوف في وجه بناء وتنمية اليمن.

وأكد الجروان أن المجلس يقف دوماً خلف الحكومة اليمنية وأمن واستقرار وسلامة اليمن وشعبه الكبير، ويدين بشدة مثل هذه الأعمال والتفجيرات، داعياً باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام المجتمع الدولي للوقوف بوجه هذه الجهات التي تسعى لتدمير اليمن والاستمرار في سلب إرادة الشعب اليمني واستنزاف مقوماته.