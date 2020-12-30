قرقاش: هجوم عدن استهداف لاتفاق الرياض

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض، وما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام باليمن، مؤكداً أن التحريض والتخريب والعنف والإرهاب سيفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض، ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن والمنطقة».