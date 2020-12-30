"التحالف" يسقط طائرة دون طيار حوثية حاولت استهداف قصر "المعاشيق" بعدن

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير وإسقاط طائرة دون طيار "مفخخة" حاولت استهداف قصر "المعاشيق" في عدن أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأربعاء، من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر "المعاشيق" في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مطار عدن اليوم، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر "المعاشيق" تؤكد مسؤولية الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم تطلعات أبناء الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.