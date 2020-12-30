عزل 75 ٪ من سكان إنجلترا لاحتواء فيروس كورونا

خضع 75 بالمئة من سكان إنجلترا للعزل، اعتبارا من اليوم الخميس، بعدما وسّعت الحكومة البريطانية نطاق المناطق الخاضعة للتدابير الأكثر صرامة والتي فُرضت لاحتواء طفرة في أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 ناجمة عن سلالة متحوّرة من فيروس كورونا المستجد.

وسجّلت بريطانيا، الأربعاء، 981 وفاة بكوفيد-19، وهي حصيلة يومية قياسية مقارنة بموجة التفشي الأولى التي شهدتها البلاد، علما أنها أكثر الدول الأوروبية تضررا من الجائحة وقد سجّلت أكثر من 71 ألفا و500 وفاة بكوفيد-19.

ولليوم الثاني على التوالي، تخطّت الأربعاء حصيلة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 عتبة 50 ألفا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "يوم الثلاثاء، سُجّلت 53 ألفا و135 إصابة جديدة بكوفيد-19 غالبيتها ناجمة عن السلالة المتحوّرة الجديدة".

وشدد الوزير على أن الأجهزة الصحية ترزح تحت وطأة ضغوط "كبرى" مع وجود "أكثر من 21 ألف شخص يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات لإصابتهم بكوفيد-19"، في حصيلة تتخطى ذروة موجة التفشي الأولى التي شهدتها البلاد في الربيع.

وأكد الوزير "ضرورة" إخضاع مناطق عدة في وسط إنجلترا وجنوبها وشمالها لدرجة التأهب الرابعة التي كان يخضع لها نحو 40 بالمئة من الإنجليز، في محاولة لكبح تفشي الوباء.

ويعني ذلك خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم واقتصار عملها على خدمة التسلّم والمغادرة، وكذلك إغلاق دور السينما وقاعات العروض المسرحية والفنادق.

وعلى السكان في المناطق الخاضعة لدرجة التأهب الرابعة ملازمة منازلهم.

وحاليا يخضع سكان بقية أنحاء المملكة المتحدة أي اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للعزل.

يأتي توسيع الإغلاق وسط الأجواء الإيجابية التي أشاعها ترخيص السلطات البريطانية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، وهو ما سيتيح تطعيم مئات آلاف البريطانيين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير "ستكون 530 ألف جرعة متوافرة في المملكة المتحدة اعتبارا من الاثنين كما ستتوافر ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا في مطلع فبراير".

وبريطانيا هي الدولة الأولى التي صادقت على استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حوالي مليون شخص سيكون قد تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" بنهاية الأربعاء لكن وضع الجائحة لا يزال "صعبا للغاية".