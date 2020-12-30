فرنسا: 26 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» وشكاوى من بطء حملة التطعيم

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، 26457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه زيادة كبيرة مقارنة بـ11394 رصدت يوم أمس الثلاثاء. ولم تشهد فرنسا هذا العدد من الإصابات في يوم واحد منذ 18 نوفمبر الماضي.

وانخفض عدد المرضى، الذين يعالجون من مرض «كوفيد - 19» الناجم عن العدوى بالفيروس، في المستشفيات بواقع 183 خلال 24 ساعة. وبدأت البلاد يوم الأحد حملة تطعيم بشكل تدريجي.

في الأثناء، أبدى مسؤولون سياسيون وأطباء أسفهم لبطء سير حملة التطعيم في فرنسا، والتي تعدّ بطيئة للغاية مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وقال رئيس كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ برونو روتايو في تغريدة «أكثر من 42 ألف خضعوا للقاح في ألمانيا، و900 ألف في المملكة المتحدة وأقل من مئتين في فرنسا».

وأوضح أكسيل كان، الخبير الشهير في علم الوراثة، في تصريح لإذاعة «أوروبا 1»، أنّ استراتيجية الحكومة الحذرة «لا تتناسب مع وضع بالغ الخطورة».

ويبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا 2 مليون و600 ألف و498 حالة تحتل بها خامس أعلى عدد إصابات في العالم.

كما زاد إجمالي الوفيات بسبب المرض 303 حالات إلى 64381 وفاة مقارنة مع زيادة 969 أمس الثلاثاء.