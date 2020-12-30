أميركا تتوقع إجازة لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» في أبريل

أعلن منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التطعيم في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتوقع الترخيص في أبريل للقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وسيأتي هذا الترخيص بعد أكثر من ثلاثة أشهر من موافقة السلطات البريطانية على استخدام اللقاح اليوم لتصبح المملكة المتحدة أول بلد في العالم يرخص استخدام لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» بعد أن كانت أيضا أول بلد في العالم يرخص استخدام لقاح «بيونتك-فايزر».

وقال السلاوي، في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات الأميركية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة «في وقت ما مطلع أبريل».

وأضاف «سيكون قد تم تصنيع عشرات ملايين الجرعات ... وبالتالي، ستكون متوافرة للاستخدام في حال دعمت المعطيات الموافقة عليه».

ولم يعتبر كبير مستشاري برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة أن بريطانيا تسرعت في قرارها، وأثنى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية بوصفها «مؤسسة تقوم على العلم».

وأضاف «لذا، ليس لدي أي تساؤلات حول قرارها».

وتابع «بإمكاني التعليق على متطلبات عملية اتخاذ القرار كما حددناها هنا في الولايات المتحدة».

وعبر السلاوي عن الأمل في الحصول على الموافقة في النصف الأول من فبراير للقاح «جانسن» الذي طورته شركة «جونسون اند جونسون». وبخلاف اللقاحات، التي حصلت على موافقة أولية، يأتي لقاح «جانسن» في جرعة واحدة.