«الصحة العالمية» تحذر من نظريات المؤامرة أثناء وباء كورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، من خطورة نظريات المؤامرة ونشر معلومات كاذبة على جهود محاربة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال، في بيان بالفيديو، إن المجتمع الدولي سيفوز في المعركة ضد الفيروس إذا تعلم دروس العام 2020.

وأوضح جيبريسوس أن «العامل الحاسم هو ما إذا كنا سنسمح لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم بالانتشار، أو ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على الجزء الأخير من الأزمة معا».

وتابع المدير العالم للمنظمة، التي تتابع انتشار الأمراض عبر العالم والأوبئة وتصدر التوصيات الضوروية بشأنها إلى كل الدول الأعضاء، أن المعلومات الكاذبة أدت إلى معاناة لا داعي لها في العام 2020.

وأضاف جيبريسوس «هناك ضوء في نهاية النفق»، مشيرا إلى نشر لقاحات وجهود أخرى لهزيمة الوباء الذي اجتاح العالم العام الماضي.

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و791 ألفا و33 شخصا في العالم منذ أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة اليوم الأربعاء الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 81,933,390 شخصا في العالم بالفيروس.

وبدأت العديد من الدول حملات تطعيم ضد الفيورس المسبب لمرض كوفيد-19 باستخدام لقاح طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وصادقت بريطانيا اليوم على استخدام لقاح ثان، من تطوير جامعة «أكسفورد» ومختبر «أسترازينيكا». وستبدأ المملكة المتحدة حملة تطعيم باستخدام هذا اللقاح الثاني يوم الاثنين 4 يناير المقبل، ما سيسرع حملة التطعيم الشاملة.