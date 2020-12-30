النواب البريطانيون يؤيدون اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي

أيد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وصوت 521 نائبا لصالح الاتفاق في حين عارضه 73 في القراءتين الثانية والثالثة، على أن يناقشه مجلس اللوردات قبل أن توقعه الملكة أليزابيث الثانية ليدخل حيز التنفيذ، غدا الخميس في الساعة 23,00 بالتوقيتين المحلي والعالمي.

كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي وقعوا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الاتفاق المبرم مع لندن، عشية خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ غداً الخميس عند الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة «كان الطريق طويلاً وحان الوقت الآن لترك بريكست وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا». ورحب ميشال بـ«اتفاق عادل ومتوازن»، مشيداً بـ«الوحدة غير المسبوقة» التي أبدتها الدول الأعضاء في المفاوضات.

ويقع الاتفاق في 1246 صفحة.