ألمانيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا وتواصل التطعيم

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ اكتشاف فيروس كورونا المستجد، أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء الوباء تجاوزت ألف حالة فيما تتواصل حملة التطعيم ضد الجائحة.

وأحصت ألمانيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1129 وفاة، وفق أرقام نشرها «معهد روبرت كوخ» لمراقبة الأمراض.

كما رصدت البلاد 22459 إصابة جديدة خلال يوم واحد في ألمانيا.

وقال وزير الصحة ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي «تظهر معدلات الإصابات والوفيات أننا ما زلنا بعيدين عن وضع طبيعي». ومن المتوقع، بالتالي، تمديد التدابير المتخذة، مثل إغلاق المدارس والمحال غير الأساسية والمقاهي والمطاعم، إلى ما بعد 10 يناير المقبل.

غير أن الوزير أثنى على نجاح حملة التطعيم، مشيرا إلى أنها شملت حتى الآن ستين ألف ألماني.

وبدأت ألمانيا، قبل أيام على غرار بقية دول الاتحاد الأوروبي، حملة تطعيم شاملة باستخدام اللقاح الذي أنتجه مختبر «بيونتك» الألماني بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية للأدوية.