محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على 5 إرهابيين

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على خمسة إرهابيين أدينوا بحيازة مفرقعات والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقررت محكمة جنايات القاهره، المنعقدة في مجمع محاكم طره، إدراج المتهمين الخمسة على قوائم الإرهاب.

وأكدت النيابة أن المتهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش النزهة»، قاما، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

في السياق نفسه، عاقبت المحكمة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الشرابية» بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة قطار.