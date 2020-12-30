سويسرا ترفض تشديد القيود رغم ظهور سلالتين جديدتين من «كورونا»

رفضت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءات العزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد رغم رصد سلالتين، أسرع انتشاراً، من الفيروس في البلاد.

بدأت سويسرا إجراءات عزل بسيطة في منتصف ديسمبر الجاري عندما أمرت الحكومة بإغلاق المطاعم والمراكز الرياضية ومراكز الترفيه لمدة شهر، وحثت الناس على البقاء في المنازل.

لكنها لم تصل إلى حد إغلاق منتجعات التزلج والمتاجر غير الضرورية.

وسجلت سويسرا أكثر من 440 ألف إصابة، أي ما يمثل نسبة خمسة بالمئة من سكانها، ونحو سبعة آلاف وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة. وقال خبراء، أمس الثلاثاء، إن معدل الوفيات بالفيروس في سويسرا من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وأبلغت البلاد عن اكتشاف سبع حالات إصابة بسلالتين جديدتين للفيروس ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا. ويقول مسؤولون من وزارة الصحة إنهم يتوقعون المزيد من الإصابات بالسلالتين الأسرع انتشاراً.