إسرائيل تسجل 5487 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5487 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 99,975 فحصاً ووصل معدل الفحوصات الإيجابية فيها إلى 5.6% وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 411,677 إصابة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المرضى النشطين الفعليين هو 39,467 مصاباً.. مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 3,286 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الإصابات توجد 623 إصابة تعد خطيرة بينما يوجد 158 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.