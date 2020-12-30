الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم، إن سبعة من الإصابات الجديدة محلية، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 16 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87027 حالة، بينهم 356 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82037، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.