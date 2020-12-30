إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 81.46 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 81.46 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و779 ألفاً و597 حالة وفاة وفقاً لإحصاء لـ" رويترز" .

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.