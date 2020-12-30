الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

سجلت ولاية كولورادو الأميركية أول إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر مؤخراً في بريطانيا، وفق ما أعلن حاكم الولاية جاريد بوليس الثلاثاء.

وكتب بوليس على تويتر "اليوم اكتشفنا أول إصابة في كولورادو من النوع المتحور من كوفيد-19، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في بريطانيا".

وأرفق منشوره ببيان رسمي صادر عن مكتبه ومسؤولي الصحة في الولاية أورد أن المصاب "ذكر في العشرينيات من عمره، وهو حالياً يخضع للعزل في مقاطعة البرت، ولا سجل سفر له".

وأضاف البيان أن الشخص لم يكن على اتصال وثيق بأحد، لكن السلطات تستمر بمراقبة الوضع "عن كثب"، وتعمل كذلك على تحديد الإصابات المحتملة الأخرى من خلال تعقب المخالطين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إصابة كولورادو هي الأولى بالفيروس المتحور يتم تسجيلها في الولايات المتحدة. وتم اكتشاف أول إصابتين في أميركا الشمالية بالنسخة الجديدة للفيروس في كندا في نهاية الأسبوع.

وأثارت النسخة الجديدة لكوفيد-19 مخاوف حول العالم بعدما قال خبراء إنها من المحتمل أن تكون أسرع انتشاراً.

وسُجلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة من النوع المتحور في بريطانيا وعشرات الدول في أوروبا وحول العالم، وفقاً للمركز الاوروبي للوقاية من الامراض.

وفي جنوب إفريقيا تم تسجيل أكثر من 300 إصابة بفيروس متحور آخر، وتأكيد ثلاث إصابات منه في أوروبا، اثنتان في بريطانيا وواحدة في فنلندا، ولكن تم ربط الإصابات الثلاث بأشخاص عائدين من جنوب إفريقيا.