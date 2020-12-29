مصر: السجن لـ 555 إرهابياً في قضية «ولاية سيناء»

القاهرة (وكالات)

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «ولاية سيناء 4».

وقضت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بـ «طرة» أمس، بمعاقبة 168 متهماً بالسجن المؤبد، وبالمشدد 15 عاماً لـ 36 متهماً، وعاقبت 119 متهماً بالسجن المشدد 10 أعوام، وبالمشدد 7 أعوام لـ 50 متهماً في القضية رقم 137، المتهم فيها 555 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

كما عاقبت المحكمة، 17 متهماً بالسجن 10 سنوات، و42 متهماً بالسجن 5 سنوات، و89 متهماً بالسجن 3 سنوات، وقضت ببراءة 35 متهماً، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، من أجل العودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة «عزبة النخل» بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة.