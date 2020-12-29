العراق.. اعتقال قيادي «داعشي» في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي: إنه «من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية جرى إلقاء القبض على أحد الارهابيين، ويكنى أبوبكر والمطلوب وفق أحكام الإرهاب». وأضافت أن «الموقوف عمل بما يسمى قاطع الجزيرة بمنصب مسؤول ديوان الغنائم، وعمل كذلك بمايسمى قاطع الحويجة والعباسي بكركوك، وقاطع الزاب بصفة أمني». وأشارت إلى أنه تمت عملية إلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية، ومداهمة منزلهُ في حي بنجه علي ضمن محافظة كركوك، لافتة إلى أن الإرهابي تم تدوين أقواله بالاعتراف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.