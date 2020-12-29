سلطان عُمان يتسلم دعوة لحضور القمة الخليجية الـ 41

الرياض (وكالات)

سلم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف أمس، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الحجرف قوله عقب لقائه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد «لقد تشرفت بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية». وأضاف الحجرف «استعرضت مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربعة الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على ديمومتها».

وكانت الأمانة العامة أوضحت أمس الأول، أنه من المزمع عقد الدورة في المملكة العربية السعودية بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الخامس من يناير المقبل.