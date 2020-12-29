قفزة في إصابات كورونا الجديدة بفرنسا وسط ترقب لقرارات عزل جديدة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء 11395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتقفز فوق حاجز العشرة آلاف حالة للمرة الأولى منذ أربعة أيام وسط مخاوف من فرض عزل عام للمرة الثالثة في البلاد.

كما شهدت فرنسا، التي بدأت حملتها للتطعيم التدريجي ضد الفيروس يوم الأحد، ارتفاع عدد متلقي العلاج من المرض بالمستشفيات لرابع يوم على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ 13 نوفمبر.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الآن مليونين و574041 حالة، وهو خامس أكبر عدد إصابات في العالم.

وسجلت فرنسا 969 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 64078 حالة.

وقال وزير الصحة اليوم الثلاثاء إن فرنسا لن تفرض عزلا عاما جديدا في الوقت الحالي لكبح انتشار الفيروس، غير أنها قد توسع قريبا فترة حظر تجول في مناطق شرق البلاد الأكثر تضررا من العدوى.