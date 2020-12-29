الدنمارك تمدد إجراءات العزل الصارم بعد قفزة في إصابات كورونا

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الثلاثاء إن بلادها مددت أجل إجراءات العزل العام الصارمة لأسبوعين، حتى 17 يناير، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بعد قفزة حادة في الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وأضافت فريدريكسن في إفادة صحفية "الوضع فيما يتعلق بمعدلات العدوى ودخول المرضى للمستشفيات والوفيات أخطر حتى من الربيع".

وتابعت قائلة إن تمديد القيود المفروضة على مستوى الدولة التي أُعلنت في 16 ديسمبر يعني إبقاء المدارس ومراكز التسوق والمطاعم والمتاجر غير الأساسية مغلقة.

وأعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء تسجيل 2621 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.