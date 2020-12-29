مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا تتوقع ارتفاعاً في وفيات كورونا

تتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا الآن أن تشهد الولايات المتحدة إجمالي 400 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا بحلول 20 يناير، عندما يغادر الرئيس دونالد ترامب منصبه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتجاوزت حالات الوفاة 100 ألف حالة في مايو، و 200 ألف حالة بعد أربعة أشهر. وتخطت 300 ألف حالة وفاة بعد ثلاثة أشهر، ويبدو أن الوصول لعتبة 400 ألف حالة وفاة سيستغرق شهرا واحدا فقط، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض باستخدام مجموعة من النماذج الرياضية.

ولدى الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الوفيات في الدول التي تضررت بشدة جراء الفيروس، بعد إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة فقط، بحسب التصنيف من حيث عدد السكان.





