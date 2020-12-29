راحلون في 2020

عواصم (وكالات)

غيب الموت في عام 2020 كثيراً من الشخصيات المعروفة، ومن بينهم رموز سياسية ودبلوماسية تركت بصمات راقية أثرت في المنطقة والعالم، ورغم رحيلهم لكن ذكراهم تظل باقية. وفيما يلي بعض أبرز الشخصيات التي رحلت في 2020:

السلطان قابوس

وجاء العام 2020 ليطوي صفحة مشرقة ومشرفة في تاريخ سلطنة عُمان، وذلك برحيل مؤسس نهضتها الحديثة، السلطان قابوس بن سعيد «طيب الله ثراه» في 10 يناير من العام نفسه، بعدما قضى 50 عاماً في حكم السلطنة، حقق خلالها العديد من الإنجازات على المستويات كافة.

الشيخ صباح الأحمد

كتب العام 2020 مشهد النهاية لمسيرة مشرفة برحيل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح «طيب الله ثراه»، في 29 سبتمبر من العام نفسه، تاركاً خلفه آثاراً طيبة لعمل جاد في خدمة الوطن استمر لنحو 70 عاماً.

حسني مبارك

ودّعت مصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفي حسني مبارك في 25 فبراير، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد حياة حافلة بالمواقف الشجاعة والحكيمة والدفاع عن القضايا العربية وعن وطنه مصر.

روث بادر جينسبورج

قالت قاضية المحكمة العليا الأميركية روث بادر جينسبورج ذات مرة: «كان أبعد من خيالي أن أصبح يوماً ما شخصية معروفة، لكنني أبلغ من العمر الآن 86 عاماً، ومع ذلك يريد أشخاص من جميع الأعمار التقاط صور معي»، وتوفيت الأيقونة الليبرالية للقانون الأميركي في 18 سبتمبر عن 87 عاماً.

فاليري جيسكار

فاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا من عام 1974 إلى عام 1981، كان يتمتع بسمعة طيبة لكونه هادئاً وتكنوقراطياً، لكنه عمل جيداً بما يكفي مع رئيس ألمانيا هيلموت شميت لوضع الأساس لما يعرف اليوم بمنطقة اليورو. وتوفي في 2 ديسمبر عن عمر ناهز 94 عاماً.