الكويت ترصد 236 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150093 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 43 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 248 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 146056 حالة.