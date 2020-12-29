قتلى ومصابون في زلزال قوي هز وسط كرواتيا

قال مسؤولون وسكان إن زلزالا قوته 6.4 درجة هز وسط كرواتيا اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين وشعر به السكان في عدة دول مجاورة.

وانتشل رجال الإنقاذ أشخاصا من تحت أنقاض مبان مهدمة في بلدة بترينيا، وأُرسلت قوات من الجيش للمساعدة.

وشعر السكان من العاصمة الكرواتية زغرب وحتى العاصمة النمساوية فيينا بالزلزال. وأغلقت سلوفينيا محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية كإجراء احترازي.

وهذا ثاني زلزال يضرب المنطقة خلال يومين.

وقال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزه بلدة بترينيا على مسافة 50 كيلومترا جنوبي زغرب.

ونقل التلفزيون الرسمي الكرواتي عن رئيس بلدية جلينا القريبة قوله إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في البلدة. ونقلت قناة إن1 التلفزيونية عن مسؤول في بترينيا أن طفلة عمرها 12 عاما لاقت حتفها في البلدة.

وقال توميسلاف فابيانيتش رئيس خدمة الطوارئ الطبية في سيساك القريبة إن هناك العديد من الإصابات في بترينيا وسيساك.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، الذي سارع بالذهاب إلى بترينيا، "لدينا معلومات تفيد بأن فتاة واحدة لاقت حتفها. وليست لدينا معلومات أخرى عن ضحايا".

وأضاف "الجيش هنا لتقديم العون. سنضطر لنقل بعض الناس من بترينيا لأن المكان غير آمن".

وقال مدير مستشفى في سيساك في وقت لاحق إن 20 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى بينهم اثنان أصيبا بجروح بالغة.



وتناثرت أكوام من الحجارة في شوارع بترينيا بعد الزلزال ودُمرت سيارات متوقفة في الطرق بسبب سقوط الحطام.



وشعر السكان في زغرب بالزلزال وهرعوا إلى الشوارع التي تناثر الحطام في بعضها. كما شعر به السكان في البوسنة وصربيا.

وفي سلوفينيا، ذكرت وكالة أنباء إس.تي.إيه أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية في البلاد، والتي تبعد مئة كيلومتر عن مركز الزلزال، أغلقت كإجراء احترازي.

وقالت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية إن السكان في 12 دولة شعروا بالزلزال.

وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش إن بلاده تتوقع مساعدة من الاتحاد الأوروبي بعدما فعَّلت آلية حالات الطوارئ.

كان زلزال قوته 5.2 درجة قد هز وسط كرواتيا أمس الاثنين بالقرب من بترينيا أيضا. وفي مارس، وقع زلزال قوته 5.3 درجة في زغرب وتسبب في سقوط قتيل واحد وإصابة 27 شخصا.