نائبة بايدن تتلقى لقاح كورونا

ستتلقى نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة كاملا هاريس تطعيما للوقاية من فيروس كورونا خلال بث تلفزيوني مباشر اليوم الثلاثاء وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة إلى تعزيز الثقة في التطعيم رغم أنها تحذر من أن إتاحته للجميع ستستغرق شهورا.

وكان بايدن، الذي يتولى الرئاسة في 20 يناير، قد قال إنه سيجعل مكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 19 مليون أميركي وأودى بحياة أكثر من 334 ألفا، على قمة أولوياته.

وتلقى بايدن الجرعة الأولى من اللقاح في بث تلفزيوني مباشر أيضا الأسبوع الماضي. ويتعين أن يحصل على جرعتين من أجل حماية كاملة.