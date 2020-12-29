السعودية: 8 وفيات و149 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6204 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 149 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 362 ألفا و488 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 159 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 353 ألفا و512.