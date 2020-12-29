زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب كرواتيا

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات كرواتيا الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد، كما ذكر مركز الرصد الأوروبي المتوسطي.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت جرينتش وشعر به على بعد حوالي خمسين كيلومترا سكان زغرب الذين هرعوا مذعورين إلى الشوارع بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال رئيس بلدية بيترينيا ارينكو دومبوفيتش لمحطة تلفزيونية محلية "نقوم حاليا بانتشال أشخاص من تحت الأنقاض وما زلنا لا نعرف ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى".

وأضاف "انه ذعر عام. الجميع يحاولون معرفة مصير اقاربهم".

وظهرت في صور للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين ألف نسمة أسقف منهارة وشوارع مليئة بالطوب وأنقاض أخرى.

وكان زلزال أقل شدة ضرب أمس الإثنين المنطقة نفسها ما تسبب بأضرار مادية طفيفة فقط.

والبلقان منطقة نشاط زلزالي قوي تشهد هزات أرضية باستمرار.