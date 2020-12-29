هولندا تسجل أعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية

قال مكتب الإحصاءات الوطنية الهولندي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلد سجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وذكر المكتب أنه حتى الأسبوع الماضي سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة وهو ما يزيد بنحو 13 ألفاً عن المتوقع في عام عادي.

وأضاف "لم نسجل مثل هذه الزيادة في عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال المكتب إن عدد الوفيات خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 بين مطلع مارس ومطلع مايو زاد عن المعدل المعتاد بنحو تسعة آلاف شخص، بينما تم تسجيل أكثر من ستة آلاف وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية في منتصف سبتمبر.

وسجلت هولندا 770400 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. وتوفي ما يربو على 11 ألفاً بالمرض.