جوتيرش يدعو إلى "عام المداواة" في 2021

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن يكون عام 2021 "عاماً للمداواة" وذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد يوم الاثنين.

وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو إن "تغير المناخ وجائحة كوفيد 19- هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا من قبل الجميع معاً كجزء من الانتقال إلى مستقبل شامل ومستدام".

وأضاف أن أهم أهداف الأمم المتحدة للعام المقبل هو بناء تحالف عالمي من أجل حياد الكربون مع الوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050.