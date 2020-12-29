الخزانة الأميركية تبدأ قريباً بإرسال شيكات التحفيز للأميركيين

قال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية، إن الوزارة تتوقع إرسال الموجة الأولى من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار إلى الأفراد والأسر الأميركيين في وقت مبكر قد يكون هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول، أن وزارة الخزانة سترسل أيضاً مدفوعات إضافية إلى أولئك الذين صدرت شيكات لهم بالفعل إذا وافق الكونجرس على زيادة المبلغ مثلما طالب الرئيس دونالد ترامب.

ووقع ترامب يوم الأحد على حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي بعد أن كان هدد بعرقلتها ما لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات إلى 2000 دولار.