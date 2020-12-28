اليمن.. «مسام» يزيل 1352 لغماً حوثياً خلال أسبوع

عدن (وكالات)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1352 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الألغام التي انتزعها منها 31 لغماً مضادة للأفراد، و134 لغماً مضادة للدبابات، و1178 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 207205 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.